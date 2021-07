Balcani: Consiglio Ue proroga di due anni i mandati rappresentanti speciali Bosnia e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha oggi prorogato di due anni i mandati dei rappresentanti speciali dell'Ue (RsUe) in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo, fino al 31 agosto 2023. Lo ha comunicato il Consiglio Ue spiegando che il rappresentante in Bosnia-Erzegovina, Johann Sattler, è stato nominato per la prima volta l'8 agosto 2019, con il compito di contribuire al raggiungimento dei obiettivi politici come continui progressi nel processo di stabilizzazione e associazione; garantire un paese stabile, vitale, pacifico, multietnico e unito che cooperi pacificamente con i suoi vicini, e garantire che il Paese sia irreversibilmente sulla buona strada verso l'adesione all'Ue. L'Ue continuerà inoltre a sostenere l'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina. Il rappresentante in Kosovo, Tomáš Szunyog, è stato nominato il primo settembre 2020, con il compito di contribuire al raggiungimento di obiettivi politici quali promuovere un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico, anche rafforzando la stabilità nella regione e contribuendo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; promuovere un Kosovo impegnato nello stato di diritto e nella protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso e sostenere la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all'Ue in linea con la prospettiva della regione e in conformità con l'accordo di stabilizzazione e associazione e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio. (Beb)