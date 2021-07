Kosovo: a Pristina rassegna di documentari italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d’Italia a Pristina, in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Tirana, promuove la proiezione di quattro documentari italiani al cinema “Kino Armata” di Pristina. La rassegna in corso fino al 3 agosto prossimo (ingressi gratuiti) è stata organizzata nell’ambito della serie “Documentari italiani contemporanei 101”, come riferito dalla Farnesina sul suo sito internet. Il primo documentario, ‘Il Colosseo in Quarantena’ (2020), regista Luca Lancise - proiettato lunedì 13 luglio scorso - affronta il tema della riapertura del fragile gigante ai tempi del Covid. All'interno dei grandi spazi del Colosseo, una piccola grande famiglia di esperti continua a prendersi cura del monumento che per loro è una seconda casa. Si ritrovano a vivere in un tempo sospeso: gli spazi sono vuoti e silenziosi, apparentemente abbandonati, privati delle migliaia di voci, linguaggi. Questa straordinaria situazione si trasforma però nella possibilità di guardare al monumento in modo nuovo e diverso, scoprendone e riscoprendone i segreti, i dettagli, le prospettive inedite rimaste nascoste sotto il continuo flusso turistico. (segue) (Res)