Kosovo: a Pristina rassegna di documentari italiani (2)

La seconda proiezione (in lingua originale con sottotitoli in albanese e inglese) è in programma martedì 20 luglio (ore 19): 'La Dolce Nave' (2013) del regista Daniele Vicari. Oggetto del documentario la nave albanese 'Vlora' che l'8 agosto 1991 (di ritorno da Cuba) raggiunse il porto di Bari con 20 mila persone a bordo. A guardarla da vicino, la nave sembra una brulicante colonia di formiche, una massa indistinta di corpi aggrappati l'uno all'altro. L'ormeggio è difficile, qualcuno si butta in mare per nuotare fino a terra, tanti altri gridano in coro "Italia, Italia", facendo con le dita il segno della vittoria. La maggior parte delle persone che si imbarcarono su quella nave furono rimandate in Albania ma le traversate continuarono e molti di loro fecero un altro tentativo. Oggi in Italia vivono quattro milioni e mezzo di stranieri.