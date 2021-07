Kosovo: a Pristina rassegna di documentari italiani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'ultimo appuntamento della rassegna è per martedì 3 agosto (ore 19). Sarà proiettato, in italiano con sottotitoli in inglese, 'Paradigma Olivetti' (2020) di Davide Maffei in cui, attraverso le voci di designer, storici e manager e grazie a straordinari materiali d'archivio, si ripercorrono i percorsi del design industriale Olivetti, dalla morte di Adriano nel 1960 agli anni '90, attraversando le sfide di un'epoca segnata da rapide innovazioni: il passaggio dalla meccanica tecnologia all'elettronica, fino al suo successo nel competitivo settore. Nonostante i cambiamenti indotti da questo nuovo scenario, Olivetti riuscirà, in un mercato di concorrenza mondiale, ad imporsi ancora una volta nel design del prodotto industriale come paradigma di un metodo capace di produrre, con linguaggi diversi, l'unicità di uno stesso stile.