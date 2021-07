Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak tiene incontri separati con Vucic e Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato dell'Unione europea per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha avuto oggi degli incontri separati con il premier del Kosovo, Albin Kurti, e il presidente della Serbia Aleksandar Vucic. Lo ha reso noto lo stesso Lajcak attraverso un post su Twitter. "Questa mattina ho avuto incontri separati con il primo ministro del Kosovo e il presidente della Serbia, in preparazione di un incontro di dialogo ad alto livello questo pomeriggio", ha scritto Lajcak. Si tiene oggi a Bruxelles una nuova tappa del dialogo a livello politico fra Belgrado e Pristina. La tappa è occasione per un secondo incontro fra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il premier kosovaro Albin Kurti dopo il primo avvenuto il 15 giugno. L'incontro di giugno ha segnato una ripresa del processo di dialogo, interrotto a settembre 2020. (segue) (Seb)