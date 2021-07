© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: Borrell, auspico una tappa produttiva del dialogo Belgrado-Pristina - L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell ha auspicato che la tappa odierna del dialogo Belgrado-Pristina "possa essere produttiva". La dichiarazione è stata pronunciata prima dell'incontro con la mediazione europea dei vertici di Belgrado e Pristina a Bruxelles. Borrell ha osservato che "è un bene" che un nuovo incontro si sia tenuto prima della pausa estiva, perché mantenere contatti regolari tra Belgrado e Pristina è di fondamentale importanza per la normalizzazione dei rapporti. "Continueremo i negoziati sui progressi raggiunti e sui prossimi passi, e mi aspetto che entrambe le parti affrontino l'incontro in modo costruttivo e pragmatico", ha affermato Borrell aggiungendo che le due parti devono "finalmente chiudere il capitolo sul passato doloroso" e attuare un accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni, nonché lavorare insieme su un futuro europeo per i loro cittadini. (Res)