Infrastrutture: il presidente della Regione Sardegna incontra il viceministro Morelli

- Si è svolto questa sera nella sede istituzionale della Regione, Villa Devoto, l'incontro tra il presidente della Regione, Christian Solinas, e il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. Infrastrutture strategiche per il territorio, a partire dai porti, trasporti efficienti per migliorare l'accessibilità e garantire la libera circolazione delle persone e delle merci, nuove opportunità di sviluppo sostenibili per la Sardegna e progetti green i temi al centro dell'incontro. È in particolare sulle infrastrutture portuali che si è concentrata l'attenzione. Il presidente Solinas ha rimarcato il vantaggio competitivo, ma mai utilizzato, della Sardegna sui porti, derivante dall'istituzione dei punti franchi nello Statuto autonomo: "Ci sono voluti 50 anni perché ci fosse un primo decreto legislativo che istituisse il primo punto franco nel porto Cagliari, che, sebbene stia arrivando a compimento ora, non è sufficiente se si vuole attuare una politica di ampio respiro", ha detto, tracciando il quadro delle strategie che riguardano nel breve, medio e lungo periodo la portualità in Sardegna. "La combinazione tra Zona franca e Zes può essere un attrattore importante – ha continuato il Presidente - La Zona franca in particolare, perché la Sardegna ha una posizione centrale nei traffici e trovare un porto nel Mediterraneo a metà strada dove lavorare in regime di esenzione Iva consente di attivare nuovi posti di lavoro e crea indotto". (segue) (Com)