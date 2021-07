Infrastrutture: il presidente della Regione Sardegna incontra il viceministro Morelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo può succedere, però, "a patto che la Regione sia parte attiva, fondante e sia protagonista nell'assetto istituzionale che si va delineando, anche alla luce delle nuove funzioni che stanno acquisendo le Autorità di sistema: la nostra Isola non può correre il rischio di rimanere esclusa dalla strategia sui porti, né dalla Zes e né dalla Zona franca. C'è un problema di assetto istituzionale che va affrontato non solo per la Sardegna ma anche per le altre Regioni", ha aggiunto. La visita del Viceministro è stata anche l'occasione per evidenziare la centralità della Sardegna e la sua importanza tra le regioni più attrattive del Paese, non solo in termini turistici ma anche dal punto di vista delle risorse interne e dei progetti di carattere tecnologico che la Regione sta sostenendo. "Siamo impegnati per rendere sempre più competitiva e attrattiva la nostra Isola", ha detto il presidente Solinas, evidenziando il clima di collaborazione e piena sintonia che ha caratterizzato l'incontro. (Com)