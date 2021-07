© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il professor Nando Dalla Chiesa presenta la ricerca sul clan dei Casamonica. Parteciperanno il colonnello Francesco Gosciu, Capo Centro della Dia di Roma, il Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati Colonnello Salvatore Sauco, Ilaria Meli, dottore di ricerca della Sapienza e curatrice della ricerca e Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. Parco della Legalità di via Roccabernarda 15 a Roma (ore 11:00)- Conferenza di presentazione del calendario delle manifestazioni sportive ospitate presso il Molo Vespucci a Formia per il Campionato Europeo Juniores Classe 420 e 470, nonché degli eventi e delle rappresentazioni dell’Estate 2021 a Formia. Sala comunale Ernesto Ribaud del Comune di Formia (ore 11:30) (Rer)