Usa: Biden verso nomina Kanter ad antitrust, è considerato “nemico” di Google (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell’influenza dei colossi digitali sulla politica e la società statunitense è emerso già prepotentemente durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, bandito dai principali social network come Facebook, Instagram e Twitter dopo aver ripetutamente affermato che le presidenziali del 3 novembre 2020, vinte da Biden, erano state macchiate da brogli elettorali. L’ex inquilino della Casa Bianca è stato estromesso dopo la rivolta del 6 gennaio, quando un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione al Campidoglio degli Stati Uniti per interrompere la certificazione del voto. Dopo il blocco, Trump ha parlato più volte di “attacco alla democrazia”, denunciando i colossi del web come responsabili di aver silenziato un presidente votato da milioni di cittadini statunitensi. (Nys)