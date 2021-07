Usa: arrestato ex capo del comitato di Trump, accusato di "lobbying" a favore Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza degli Stati Uniti hanno arrestato Thomas Barrack, ex stretto collaboratore e capo del comitato inaugurale dell’ex presidente Donald Trump, con l’accusa di aver esercitato indebitamente attività di lobbying a favore degli Emirati Arabi Uniti (Eau). Lo scrive il quotidiano “Washington Post”. I pubblici ministeri federali hanno affermato che, quando era presidente del comitato inaugurale dell’ex inquilino della Casa Bianca, Barrack ha lavorato per influenzare la campagna presidenziale del 2016 e, successivamente, la stessa amministrazione Trump, con l’obiettivo di promuovere politiche favorevoli agli Eau. "Gli imputati hanno ripetutamente sfruttato le amicizie di Barrack e l'accesso (da parte sua) a un candidato che alla fine è stato eletto presidente, ad alti funzionari della campagna, del governo e ai media per promuovere obiettivi politici di un governo straniero", ha dichiarato in una nota Mark Lesko, capo ad interim della divisione per la Sicurezza nazionale del dipartimento di Giustizia.(Nys)