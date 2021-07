Imprese: Caltagirone si rafforza in Mediobanca, sale al 5 per cento con 2,175 in opzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rafforza ulteriormente la partecipazione di Francesco Gaetano Caltagirone in Mediobanca. Stando alle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti, l’imprenditore romano è arrivato a detenere complessivamente il 5,055 per cento di Piazzetta Cuccia. Una quota, precisa l’Autorità, composta da azioni per il 2,88 per cento e per la restante parte (2,175 per cento) riferita a contratti di opzione “put”. La partecipazione è detenuta tramite le società controllate Istituto Finanziario 2012 Spa, Capitolium Srl, Mantegna 87 Srl e Calt 2004 Srl. Per quanto riguarda le opzioni, riportano data di scadenza al 16 luglio 2021 per lo 0,113 per cento; al 20 agosto 2021 sempre per lo 0,113 per cento; e al 17 settembre 2021 per l’1,950 per cento. (Rin)