Usa-Germania: “Wsj”, raggiunto accordo per chiudere controversia su Nord Stream 2 (2)

- Le indiscrezioni della testata statunitense confermano quanto anticipato anche da fonti stampa tedesche, come il quotidiano “Rheinische Post”, secondo il quale l'intesa tra Berlino e Washington impedirebbe l'entrata in vigore delle sanzioni statunitensi contro Nord Stream 2 AG, l'operatore del progetto, attualmente sospese. Come parte dell'accordo, Germania e Usa effettueranno “importanti investimenti in Ucraina”, ad esempio per migliorare la sicurezza energetica del Paese. Gli Stati Uniti manterrebbero anche la prerogativa di imporre future sanzioni in caso di azioni ritenute “rappresentative della coercizione energetica russa,” spiegano fonti Usa al “Wall Street Journal”. Funzionari tedeschi hanno invece affermato di aver respinto una richiesta degli Stati Uniti di includere una clausola definita “kill switch” nelle regole operative del gasdotto. Tale disposizione avrebbe consentito a Berlino di sospendere i flussi di gas qualora la Russia mettesse in atto “iniziative aggressive nei confronti dei suoi vicini o alleati occidentali”. I negoziatori tedeschi hanno sostenuto che una simile interferenza statale in un progetto di proprietà privata avrebbe potuto generare una pesante controversia legale. (segue) (Nys)