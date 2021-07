Colombia: proteste, Duque ordina alla polizia di agire con durezza contro "vandali e terroristi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, che nelle prime ore del pomeriggio di martedì si svolgevano pacificamente e senza incidenti, coincidono con la presentazione al Congresso della nuova riforma tributaria, che sostituisce quella che lo scorso 28 aprile ha innescato le proteste sociali contro il governo Duque; proteste che si sono nel tempo allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. L'operato della Polizia nella gestione delle manifestazioni è stato molto criticato a livello nazionale e internazionale. Secondo il rapporto stilato dalla Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) al termine di una missione nel Paese, la risposta delle Forze di sicurezza della Colombia alle proteste sociali in atto - "in diverse occasioni" e in "diversi punti del Paese" - si è basata su un "uso eccessivo e sproporzionato della forza", arrivando in molti casi anche a un "uso letale". (segue) (Vec)