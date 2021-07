Covid: Piemonte, somministrate altre 38.359 dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 38.359 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi all’Unità di Crisi della Regione. A 32.130 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 7.809 i 16-29enni, 6.457 i trentenni, 9.658 i quarantenni, 5.575 i cinquantenni, 3.723 i sessantenni, 2.653 i settantenni, 598 gli estremamente vulnerabili e 182 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.468.266 dosi, corrispondenti al 95,6% di 4.673.170 finora disponibili per il Piemonte. Oggi intanto il presidente Cirio ha ottenuto dalla struttura commissariale la conferma di altre 20 mila dosi aggiuntive di vaccino Pfizer, oltre alle 40 mila in più dei giorni scorsi. (segue) (Rpi)