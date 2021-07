Covid: Piemonte, somministrate altre 38.359 dosi di vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La campagna vaccinale continua a correre in Piemonte anche in questi giorni di piena estate, grazie alla dedizione di tutti gli operatori pubblici e privati impegnati in prima linea - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Il 90% delle persone con più di 16 anni che hanno aderito alla campagna vaccinale in Piemonte ha già ricevuto almeno una dose, mentre il 78% degli over50 ha già completato il ciclo vaccinale anche con il richiamo. Ma resta una quota importante della popolazione che non ha ancora espresso la volontà di ricevere il vaccino ed è a loro che ci rivolgiamo, perché hanno una grande responsabilità in questo momento verso se stessi e verso la loro intera comunità”. (Rpi)