Usa: governo, ansiosi di lavorare con presidente eletto del Perù Castillo

- Il governo degli Stati Uniti si è congratulato con il popolo peruviano "per aver fatto sentire la propria voce in elezioni presidenziali e legislative libere ed eque" e si è manifestato "ansioso di lavorare con l'amministrazione del presidente eletto Pedro Castillo per rafforzare le relazioni tra Stati Uniti e Perù" e portare le due nazioni "verso un futuro migliore". E' quanto afferma una nota del dipartimento di Stato Usa diffusa martedì a meno di 24 ore dalla proclamazione di Castillo come nuovo presidente eletto del paese andino. "Aspettiamo con impazienza l'insediamento della nuova amministrazione il 28 luglio 2021, un'occasione adatta per celebrare l'indipendenza del Perù nell'anniversario del bicentenario dell'Indipendenza", prosegue la nota. Il messaggio di Washington conclude affermando che "insieme possiamo garantire che la democrazia offra maggiori opportunità ai cittadini dei nostri paesi". (segue) (Nys)