Decreto Semplificazioni: Russo (FI), Pd contro Occhiuto? Mistificazione e malafede

- "Quella del Partito democratico contro il nostro capogruppo Occhiuto si chiama mistificazione. I dem dovrebbero ricordare che l'emendamento per il quale hanno fatto battaglia e resistenza - provando a mandar sotto il governo - è l'emendamento 59.27, soppressivo dell'articolo 59 del decreto Semplificazioni e governance, che avrebbe garantito una perequazione infrastrutturale a vantaggio del Mezzogiorno, delle aree interne e della montagna. La strenua resistenza di Forza Italia ha consentito al governo di utilizzare un successivo emendamento innocuo Pezzopane, come veicolo normativo al fine di evitare che i 4,6 miliardi destinati al Sud non venissero persi". Lo afferma in una nota Paolo Russo, deputato di Forza Italia, che ha aggiunto: "A quel punto noi stessi abbiamo sottoscritto quel finto emendamento Pezzopane, ormai riformulato dal governo, proprio per evitare i disastri che l'emendamento soppressivo del Pd avrebbe potuto arrecare. La nostra si chiama tecnica parlamentare, quella dei 'dem' si chiama malafede". (Com)