Famiglia: Acli, dialogo intergenerazionale tra anziani e giovani per far ripartire l'italia

- "Quando parliamo di famiglie dobbiamo soprattutto preoccuparci della famiglia fragile, della famiglia sognata , della famiglia in fuga". Così il presidente nazionale della Acli, Emiliano Manfredonia, durante il suo intervento nel convegno "Famiglie e anziani: legami tra generazioni, risorsa per il futuro", che si è svolto presso la sede nazionale delle Acli in via Marcora a Roma. "La politica deve saper guardare anche al dopo e allora una riflessione sulle pensioni va fatta: pensiamo a riformarle con la consapevolezza che se i giovani di oggi non avranno una pensione decente, nel futuro mancheranno anche i nonni così importanti per accompagnare, e in alcune zone sostituire, il sistema di welfare familiare". Durante il convegno, organizzato in occasione della Prima Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, istituita da Papa Francesco, che si celebrerà il 25 luglio, è intervenuta anche la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti, che ha sottolineato come "una società sana deve far si che le famiglie possano trasformare le vocazioni dei singoli individui in una vocazione collettiva. Il Family Act è nato anche con questa ambizione, visto che è la prima riforma per le famiglie con un approccio integrato". "È necessario, per superare quella frattura tra le generazioni che rischia di diventare irreversibile - ha detto Lidia Borzì, Delegata nazionale Acli per la Famiglia - avviare un processo che a mio parere deve accomunare oggi giovani e anziani di cui siamo tutti corresponsabili: un percorso di riscatto e di emancipazione da invisibili a responsabili. (segue) (Com)