Decreto Semplificazioni: Giacomoni (FI), nostro emendamento pone fine a eccesso burocrazia su immobili

- "Nell'ambito del Dl Semplificazioni è stato approvato un emendamento di Forza Italia a mia prima firma pone la prima pietra, è proprio il caso di dirlo, per sbrogliare la matassa burocratica che, da decenni, circonda i concetti di affrancazione di immobili, diritto di superficie e diritto di proprietà". Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito. "L'emendamento introduce l'Art. 22-bis (Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative) che, a costo zero per lo Stato, semplifica la procedura di trasformazione del diritto reale di superficie in piena ed esclusiva proprietà e la procedura di affrancazione degli immobili, eliminando gli attuali vincoli, con modalità lineari, uniformi e non discrezionali. Tale semplificazione velocizza notevolmente la procedura ed incrementa le entrate delle casse comunali". "L'emendamento - prosegue Giacomoni - ripristina altresì il principio di equità del valore di mercato degli immobili e ristabilisce il principio di equità sociale per quelle categorie di cittadini a cui il legislatore ha originariamente rivolto attenzione riconoscendo loro il diritto di dotarsi più agevolmente della prima casa. Un emendamento che, in poche parole, semplifica la vita a tantissime famiglie e cittadini, oggi costretti ad affrontare contenziosi interminabili e lungaggini burocratiche" ha concluso Giacomoni. (Com)