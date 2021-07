Migranti: viceministra Sereni presiede incontro di coordinamento Farnesina-Oim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi un incontro di coordinamento sulle priorità in ambito migratorio nell’area del Mediterraneo tra il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e l’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni), presieduto dalla vice ministra Marina Sereni e dal direttore generale António Vitorino. Lo riferisce una nota della Farnesina. L’incontro ha consentito di consolidare l’approccio integrato alle migrazioni alla base dei programmi realizzati dall’Italia nei Paesi di transito e origine dei flussi migratori. In particolare, sono stati discussi i programmi Oim finanziati negli ultimi mesi con il Fondo Migrazioni della Farnesina, che consentiranno di intensificare il contrasto al traffico di esseri umani e promuovere la coesistenza pacifica con le comunità locali, con evidenti effetti di riduzione sulla pressione migratoria verso la rotta del Mediterraneo centrale. A questo riguardo, è stato espresso unanime apprezzamento per il sostegno a importanti programmi in Paesi terzi prioritari per l’Italia. (segue) (Com)