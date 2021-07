Migranti: viceministra Sereni presiede incontro di coordinamento Farnesina-Oim (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra questi: la Bosnia Erzegovina, dove grazie ai 1,5 milioni di euro stanziati dalla Farnesina saranno rafforzate le capacità delle autorità locali nelle attività di assistenza e accoglienza ai migranti e a migliorare la resilienza delle comunità locali; l’Algeria, destinataria di un intervento di 2 milioni di euro per la formazione di funzionari impegnati nel controllo delle frontiere, con particolare attenzione alla tutela dei diritti umani dei migranti; la Libia e il Niger, in cui si rafforza l’impegno del Fondo Migrazioni grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro per attività di assistenza ai migranti, inclusi i rimpatri volontari assistiti verso i rispettivi Paesi di origine; il Corno d’Africa, dove grazie a un recente intervento di 2,25 milioni di euro del Fondo Migrazioni si fornirà sollievo ai migranti che si trovano nelle zone di confine tra i Paesi della regione a seguito della crisi del Tigray. La vice ministra Sereni ha dichiarato: “Il dialogo con l’Oim è un’occasione fondamentale per rafforzare l’impegno italiano nella gestione di un fenomeno complesso come quello delle migrazioni nell’area del Mediterraneo. Grazie al Fondo Migrazioni e alla Cooperazione, negli ultimi anni la relazione con Oim ha sperimentato un enorme salto di qualità mediante la promozione di progetti nei Paesi di origine e di transito imperniati sui principi di partnership, responsabilità e solidarietà, con lo sguardo rivolto alla promozione dello sviluppo e al tema fondamentale della tutela dei diritti umani”. (Com)