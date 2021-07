© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti visita il Camper operativo per le somministrazioni dei vaccini anticovid a Fiumicino, in provincia di Roma. Sono presenti l'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria, Alessio d'Amato, il Direttore Generale della Asl Roma 3 Marta Branca e il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino. L'evento si svolge a Fiumicino in piazzale Mediterraneo. L'iniziativa viene trasmessa sul profilo Facebook della Regione Lazio (ore 10:00)- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all'inaugurazione dell'area giochi nel complesso Ater di San Basilio. Partecipano l'Assessore regionale alle Politiche Abitative, Urbanistica e Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, e il Direttore Generale di Ater Roma, Andrea Napoletano. L'evento si svolge a Roma in Parco Giulietto Minna in via Corinaldo. L'iniziativa viene trasmessa sul profilo Facebook della Regione Lazio (ore 11:30)– L’assessore allo Sviluppo Economico del Lazio Paolo Orneli, partecipa a “dock3 Demoday” evento finale del percorso di accelerazione di Roma Tre Dock3Lab. L’evento si svolge presso l’Aula Magna di Lettere dell’Università degli Studi Roma in via Ostiense 236 a Roma (ore 16:30) (segue) (Rer)