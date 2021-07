Usa: Biden verso nomina Kanter ad antitrust, è considerato “nemico” di Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la sua intenzione di nominare Jonathan Kanter alla guida della divisione antitrust del dipartimento di Giustizia (Doj). Lo scrive la stampa Usa, rimarcando il fatto che Kanter - avvocato esperto in materia di antitrust - ha espresso posizioni molto critiche nei confronti dei colossi digitali statunitensi e in particolare di Google. Per l'emittente "Cnbc", la scelta di Biden rappresenta un altro colpo di scena per le "Big Tech", come vengono definiti in inglese i giganti del settore digitale. La scelta di Kanter, infatti, segue quella di Lina Khan alla guida della Commissione federale per il commercio (Fta). Anche quest’ultima, al pari di Kanter, si è dimostrata molto critica nei confronti dei colossi della Silicon Valley. I due andrebbero a condividere la responsabilità di perseguire i monopoli e fermare le fusioni anticoncorrenziali, una battaglia che l'amministrazione Biden sembra intenzionata a combattere fino in fondo. (segue) (Nys)