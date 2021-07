Brasile: Bolsonaro nomina Augusto Aras per secondo mandato da procuratore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato di aver nominato l'attuale procuratore generale della Repubblica (Prg), Augusto Aras, per un secondo mandato di due anni (l’attuale scadrà a settembre). "Ho inoltrato al Senato federale un messaggio in cui propongo la riconferma del signor Antonio Augusto Aras alla carica di procuratore generale della Repubblica", ha scritto il presidente della Repubblica sul proprio profilo Twitter. La nomina del Pgr è prerogativa del presidente. Spetta tuttavia al Senato esaminare il candidato e poi votare l'eventuale approvazione della nomina. La disamina si svolge nella commissione Costituzione e Giustizia (Ccj), mentre la votazione, segreta, si svolte nell'aula riunita in seduta plenaria. Per essere riconfermato in carica, Aras ha bisogno di almeno 41 voti favorevoli. (segue) (Brb)