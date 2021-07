Giustizia: Conte, c’è limite che non possiamo oltrepassare, Draghi ascolti addetti ai lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi non difendiamo una bandiera ideologica, chiariamolo. Che nessuno di azzardi a dirlo" perchè "se avessimo dovuto scrivere noi una riforma del processo penale la avremmo scritta diversamente. Vogliamo dialogare, anche all'interno dell'impianto normativo che ci viene proposto, però c'è un limite che non possiamo oltrepassare: non possiamo consentire che possano svanire nel nulla centinaia di migliaia di processi, è un rischio concreto”. Lo ha affermato il leader designato del Movimento 5 stelle nel corso dell’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari. “Ho invitato il presidente Draghi ad ascoltare gli addetti ai lavori che condividono quella che è una nostra forte preoccupazione”, hai aggiunto. (Rin)