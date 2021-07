Cagliari: Morelli su aggressione a gazebo Lega, solidarietà a militanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà ai militanti della Lega di Cagliari, aggrediti da delinquenti dei centri sociali, subito dopo la mia visita al gazebo a sostegno della raccolta firme per il referendum". E' il commento del viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, in merito all’assalto del gazebo della Lega, ad opera di un gruppo di antagonisti, avvenuto attorno alle 20 di oggi, in piazza Garibaldi, a Cagliari. "Forza ragazzi, non fatevi intimidire dalle prepotenze di pochi violenti antidemocratici, relitti della Storia. Adesso mi aspetto una condanna unanime di tutte le forze politiche", aggiunge. (Rin)