Omofobia: Caliendo (FI), servono correzioni a ddl Zan per fare legge coerente

- “Il ddl Zan va corretto per renderlo coerente con l’ordinamento e il codice penale. Non è possibile dire che va approvato il testo della Camera che contiene errori evidenti”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo durante la discussione del ddl Zan. “Uno di essi - ha aggiunto - è il concetto di istigazione a delinquere che non può essere punita se la stessa non si realizza come invece c’è scritto all’art. 1. Il nostro codice penale all’art. 414 punisce l’istigazione a delinquere quando è pubblica, ossia si punisce l’incitamento pubblico a delinquere . Nella scorsa legislatura avevamo trovato una formulazione accettata da tutti anche dal Pd". Quindi, ha concluso, "la correzione non sarebbe neppure una novità nel suo contenuto. Bisogna poi chiedersi se questa legge era necessaria e se lo era la classificazione dei generi prevista nell’art.1. Rispondo certamente no”. (Com)