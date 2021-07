Israele-Libano: capo di Stato maggiore Idf, risponderemo a lanci di razzi sul nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) risponderanno al lancio di razzi avvenuto questa mattina dal Libano verso il territorio d’Israele. Lo ha detto il capo di Stato maggiore delle forze armate dello Stato ebraico, generale Aviv Kochavi, ripreso dall’emittente “Ynet”. “Il Libano sta collassando, un processo esacerbato da Hezbollah”, ha detto il generale, riferendosi al movimento sciita libanese. “Non intendiamo lasciare che il collasso risulti in un lancio di razzi come quello che ha avuto luogo martedì mattina”, ha aggiunto il comandante. “Risponderemo, apertamente o non, o in entrambi i modi, a qualsiasi violazione della sovranità da parte del Libano, chiunque l’abbia commessa”, ha proseguito Kochavi. (Res)