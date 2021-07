Covid: Conte, nessuna posizione no-vax, vaccino serve a proteggere noi e agli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intercettato dalle telecamere di Fanpage, il leader designato del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha escluso la possibilità di poter strizzare l'occhio a posizioni no-vax. "Assolutamente. Non scherziamo. Su queste cose - le parole dell'ex presidente del Consiglio - non scherziamo perché la vaccinazione non serve solo a noi stessi ma anche a proteggere gli altri. E se ci vacciniamo tutti alleggeriamo, in proporzione, il peso che grava sul sistema sanitario e rendiamo più efficiente la risposta sanitaria". (Rin)