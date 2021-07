Brasile-Perù: Bolsonaro si congratula con nuovo presidente Pedro Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è complimentato con il nuovo presidente del Perù, Pedro Castillo, proclamato nuovo capo di stato peruviano a oltre un mese dopo le elezioni presidenziali, svoltesi il 6 giugno. In un comunicato diffuso sui social network del dipartimento per la Comunicazione della presidenza, Bolsonaro ha ribadito la volontà del Brasile di lavorare con le autorità peruviane per "rafforzare i legami di amicizia e cooperazione" tra le nazioni. "Mi congratulo con il signor Pedro Castillo Terrones per la sua elezione alla presidenza del Perù. Ribadisco la disponibilità del governo brasiliano a lavorare con le autorità peruviane per rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra le nostre nazioni. Congratulazioni al popolo peruviano", riporta la dichiarazione di Bolsonaro. (segue) (Brb)