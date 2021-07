Terrorismo: Parigi, scarcerato ex brigatista Maurizio Di Marzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato scarcerato Maurizio Di Marzio, l'ultimo dei dieci ex terroristi di estrema sinistra rifugiati in Francia per i quali l'Italia ha richiesto l'estradizione. Lo riferiscono i media francesi, citando una fonte giudiziaria. Di Marzio, ex membro delle Brigate Rosse, era sfuggito all'arresto durante l'operazione "Ombre rosse" avvenuta a Parigi a fine aprile, scegliendo la latitanza per arrivare alla prescrizione, scattata il 10 maggio. Ma ieri Di Marzio è stato arrestato in base al provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma, secondo il quale la pena non è ancora prescritta. "La procura generale ha notificato a Di Marzio la richiesta di estradizione e il mandato di arresto europeo", ha spiegato la fonte. All'ex brigatista è stato imposto l'obbligo di firma due volte al mese, la consegna dei documenti e il divieto di lasciare la Francia. Il mandato di estradizione gli sarà nuovamente notificato domani durante una breve udienza. (Frp)