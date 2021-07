Algeria: Covid, registrati 1.298 nuovi casi e 23 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute algerino ha annunciato oggi che nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel Paese 1.298 nuovi casi confermati di Covid-19, a fronte di 704 guarigioni e 23 decessi. Il totale dei contagi avvenuti dall'inizio della pandemia è aumentato così a quota 155.784, mentre quello dei decessi ha raggiunto le 3.970 unità e quello dei guariti a 107, afferma un comunicato del dicastero di Algeri. Mentre 45 pazienti sono attualmente ricoverati in terapia intensiva, nove province non hanno registrato nessun nuovo caso, altre 13 hanno assistito a casi in numero compreso tra uno e nove, e altre 26 hanno registrato più di dieci casi. La situazione epidemiologica corrente richiede vigilanze e rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini, aggiunge la nota. (Ala)