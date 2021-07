Famiglia: Acli, dialogo intergenerazionale tra anziani e giovani per far ripartire l'italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se vogliamo cambiare il nostro sistema di welfare, nato per una società che oggi è in rapida evoluzione – ha aggiunto Antonio Russo, vicepresidente nazionale delle Acli con delega al Welfare – dobbiamo puntare sulla comunità che deve raccogliere la sfida di non lasciare indietro nessuno, uomini donne, bambini e anziani, italiani e stranieri." All'incontro hanno portato il loro contributo anche la Prof.ssa Donatella Bramanti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'ex ministro Francesco Mario Giro, il vicepresidente Comunità di S. Egidio, Fra Marco Vianelli, il Direttore ufficio per la Pastorale della Famiglia Cei, Serafino Zilio, il presidente Nazionale FAP Acli, Simone Romagnoli, il coordinatore nazionale Giovani delle Acli, Paolo Ricotti, il presidente nazionale Patronato Acli, Giorgio Cislagh delle Acli Foggia e Rosa De Angelis delle Acli Bologna: L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Federazione Anziani e Pensionati Acli, con i Giovani delle Acli e con l'Ufficio nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei e si inserisce negli eventi organizzati per l'anno speciale 2021-2022 dedicato alla "Famiglia Amoris Laetitia" che culminerà il 26 giugno 2022, a Roma, con il decimo "Incontro mondiale delle Famiglie". (Com)