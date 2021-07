Difesa: Vito (FI), grazie a ministro Brunetta riavviato tavolo per rinnovi contrattuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al ministro Renato Brunetta è stato riavviato il tavolo per i rinnovi contrattuali 2019-2021 del comparto difesa e sicurezza e stanziato un incremento retributivo a regime del 4,26 per cento, a dimostrazione dell'attenzione del governo per le nostre Forze Armate". Lo dichiara in una nota Elio Vito, deputato di Forza Italia, secondo cui "questa è una bella notizia che darà un giusto riconoscimento a chi si spende ogni giorno per la nostra sicurezza con grande professionalità". (Com)