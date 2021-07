Egitto-Regno Unito: telefonata Al Sisi-Johnson, focus su questioni bilaterali e regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dal primo ministro britannico, Boris Johnson. Al centro della conversazione, secondo un comunicato del portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica, Bassam Radi, vi sono state le relazioni bilaterali tra i due Paesi, in particolare nell'ambito di commercio, investimenti, cooperazione sanitaria e sicurezza, ma anche gli sforzi per combattere il terrorismo, questioni regionali di interesse comune e la Grande diga della rinascita etiope (Gerd). La conversazione si è soffermata sui dossier più importanti, come lo sviluppo della cooperazione nei settori della sicurezza, militare e dell'intelligence, in particolare per quanto riguarda la lotta al terrorismo, l'immigrazione illegale, la protezione delle frontiere, il miglioramento della collaborazione economica e l'attrazione di maggiori investimenti britannici. Al Sisi e Johnson in particolare hanno valutato la possibilità di esportare prodotti britannici dall'Egitto verso i mercati di molte aree geografiche con cui il Cairo gode di accordi di libero scambio. Durante la telefonata, aggiunge Radi, i due leader hanno discusso anche delle modalità per rafforzare la cooperazione nei settori della salute e dell'istruzione, ad esempio mediante il rafforzamento dei programmi di collaborazione tra le università britanniche ed egiziane e l'impegno per la formazione di quadri medici specializzati, nonché la cooperazione congiunta nella produzione di vaccini contro il Covid-19 e lo scambio di informazioni per regolamentare i viaggi tra i due Paesi. (segue) (Cae)