Egitto-Regno Unito: telefonata Al Sisi-Johnson, focus su questioni bilaterali e regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i temi affrontati da Al Sisi e Johnson vi sono state anche diverse questioni regionali, come il dossier palestinese, la ricostruzione della Striscia di Gaza, il consolidamento del cessate il fuoco tra Israele e i gruppi palestinesi - raggiunto dopo la ripresa delle ostilità nell'enclave lo scorso maggio - e la questione della Gerd. Riguardo a quest'ultimo dossier, Al Sisi ha ribadito la ferma posizione dell'Egitto a difesa dei suoi diritti storici sulle acque del Nilo, e sulla necessità di raggiungere un accordo completo, giusto e legalmente vincolante sul riempimento e il funzionamento della diga. Il presidente egiziano ha inoltre sottolineato che la comunità internazionale dovrebbe spingere l'Etiopia a negoziare per raggiungere questo accordo. Da parte sua, il primo ministro britannico ha espresso chiaramente il suo sostegno agli sforzi per riprendere il processo negoziale per raggiungere una soluzione giusta, secondo quanto riferisce Radi. Le parti hanno inoltre avuto uno scambio di opinioni sugli ultimi sviluppi relativi alla crisi libica, all'importanza di proseguire il processo politico di transizione e sulla necessità di espellere mercenari, milizie e forze straniere dalla Libia. (Cae)