© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla Benedizione e posa della prima pietra del Monumento al "Marinaio caduto". Piazza Bainsizza a Roma (ore 10:00)- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il vicesindaco e assessore alla Città in movimento, Pietro Calabrese, partecipano alla presentazione del nuovo servizio elettrico di Dott. Interviene il direttore generale Italia di Dott, Andrea Giaretta. Fori Imperiali a Roma (ore 11:30)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione del Rapporto di Ricerca "Le nuove povertà nel territorio di Roma Capitale". Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 14:30)- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, presenta il Paesc, Piano d'azione per l'energia e il clima. Palazzo delle Esposizioni in via Milano 9A a Roma (ore 17:00)- Si riunisce l'Assemblea capitolina in seconda convocazione per votare la revoca dell'interesse pubblico sull'area di Tor di Valle dove avrebbe dovuto sorgere lo stadio dell'As Roma. Aula Giulio Cesare del Campidoglio. La seduta è trasmessa in streming sul sito di Roma Capitale (ore 14:00) (segue) (Rer)