20 anni di Nova: Rossi (Ugl Roma), informazione vera, mai scontata e mai ovvia

- In occasione del ventennale di chi, con tanta cura ed attenzione, segue il mondo ed i suoi eventi, cercando sempre di fornire informazione vera, mai scontata e mai ovvia, perseguendo e dimostrando sempre una dote essenziale e rara come l'onestà intellettuale, vi giungano i nostri più grati e sinceri auguri! Che insieme possiamo continuare a documentare, Voi, e costruire, Noi, quel patto rinnovato per un lavoro, che superi le attuali difficoltà e ci restituisca un mondo industriale coeso e rispettoso dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che cresca e migliori grazie ad un'attuazione vera della partecipazione all'impresa di chi garantisce e si adopera per il bene del nostro Paese! Con vive felicitazioni. Questi gli auguri di Ermenegildo Rossi, segretario Ugl Roma, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)