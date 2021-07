Omofobia: Santanchè (Fd'I), ddl Zan persegue intento ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ddl Zan non è una proposta nata per contrastare la violenza e la discriminazione ma per perseguire un intento ideologico teso ad introdurre di fatto nel nostro ordinamento il reato di opinione". Lo ha detto in discussione generale la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanché. "Chi vuole questa legge - ha sottolineato - vuole l'affermazione del pensiero unico. Chi non la pensa come la Cirinnà deve essere insultato dalla mattina alla sera e per questo noi non vogliamo far passare questo modello. Al contrario abbiamo fatto una proposta concreta, con la nostra presidente Giorgia Meloni, per far condannare quelle nazioni in cui l'omosessualità è considerata un reato e punita perfino con la pena di morte. Lasciare alla discrezione dei magistrati lo spazio di dover decidere su questa materia ci spaventa ma soprattutto ci inorridisce che una proposta di legge abbia capovolto il significato dell'amore facendo di fatto prevalere quello di odio".(com)