Cantù: De corato, dopo sentenza Consiglio di stato valuteremo per altre moschee abusive in Lombardia

- "La sentenza del Consiglio di Stato di oggi sul capannone usato impropriamente come moschea a Cantù è importante. Altri Comuni si trovano nella stessa situazione e questa sentenza potrà dare forza ai sindaci per continuare nella loro battaglia per la chiusura dei luoghi di culto abusivi. Daremo all'Avvocatura regionale l'incarico di valutare se questa sentenza sia applicabile anche ad altre simili situazioni in Lombardia". Lo dice l'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione di Regione Lombardia e consigliere comunale a Milano, Riccardo De Corato, commentando la sentenza del Consiglio di Stato sul capannone che fungeva da moschea a Cantù (Co) "Nel capoluogo lombardo i controlli sono fermi al 2017, come conferma la risposta ad una mia interrogazione presentata all'assessore Maran - spiega De Corato - una cosa è certa: l'impunità degli ultimi dieci anni con il centrodestra al governo di Milano non sarà più tollerata".(Com)