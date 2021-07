Covid: Iss, incidenza dieci volte più bassa nei vaccinati rispetto ai non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno studio elaborato dall'Istituto superiore di sanità l’incidenza, intesa come il rapporto tra il numero dei casi positivi al Covid e la popolazione, è circa dieci volte più bassa nei vaccinati rispetto ai non vaccinati. Inoltre se le vaccinazioni nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura si verifica l’effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati. In questi casi, Questi numeri - si legge sul sito dell'Istituto - se letti correttamente, quindi, ribadiscono quanto la vaccinazione sia efficace. Nel dettaglio, la vaccinazione anti-Covid-19, come accade per tutte le vaccinazioni, non protegge il 100 per cento degli individui vaccinati. Attualmente - secondo lo studio - la vaccinazione, se si effettua il ciclo vaccinale completo, protegge all’88 per cento dall’infezione, al 94 per cento dal ricovero in ospedale, al 97 per cento dal ricovero in terapia intensiva e al 96 per cento da un esito fatale della malattia.(Rin)