Nigeria: governo britannico torna a chiedere delucidazioni su arresto separatista Kanu (3)

- L'ex candidato presidenziale Omoyele Sowore, già detenuto in passato a causa delle idee politiche di Kanu, ha da parte sua accusato del sequestro le forze di sicurezza nigeriane ed espresso preoccupazione sulla sua detenzione. Le pressioni esercitate sulle autorità di Abuja affinché dettagliassero in modo più chiaro le condizioni dell’arresto di Kanu sono finora andate deluse: tramite il suo portavoce Mohammed Lai, il governo ha rifiutato di rivelare qualsiasi dettaglio sull’arresto del leader separatista, ribadendo che questo “è stato reso possibile dagli sforzi diligenti delle nostre agenzie di sicurezza e di intelligence, in collaborazione con i Paesi con i quali ci siamo impegnati". Rimane il mistero su quali siano questi Paesi: secondo il fratello di Kanu, quando è stato arrestato il leader separatista si trovava in Kenya, informazione che le autorità di Nairobi non hanno confermato né smentito. Secondo altre fonti, Kanu ha visitato di recente il Regno Unito, la Repubblica Ceca e Israele. Kanu, accusato di tradimento, è fuggito dalla Nigeria nel 2017 dopo essere stato rilasciato su cauzione, ma è stato arrestato il mese scorso dopo la sua estradizione da un Paese di cui le autorità di Abuja non hanno rivelato l'identità. Kanu, 53 anni, ha fondato Ipob - l'ultimo gruppo che sostiene la secessione della comunità etnica igbo - nel 2014. Il suo processo riprenderà lunedì prossimo, 26 luglio. (Res)