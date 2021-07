Covid: Iss, campagna vaccinale non ottimale favorisce comparsa varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più il Covid-19 circola, per una copertura vaccinale non ottimale in tutte le fasce di età o per il non rispetto delle restrizioni, maggiore è il rischio che il virus venga trasmesso a soggetti a rischio di malattia severa anche se vaccinata e che venga favorito il fenomeno della comparsa di nuove varianti. Lo evidenzia una nota pubblicata sul sito dell'Istituto superiore di Sanità in cui viene evidenziato come il vaccino, quando somministrato con l’intero ciclo, sia efficace a proteggere la popolazione.(Rin)