Tunisia: premier Mechichi rimuove dall’incarico il ministro della Salute Mehdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Hichem Mechichi, ha sollevato dall’incarico il ministro della Salute, Fawzi Mehdi. Lo riferiscono i media tunisini. In sostituzione di Mehdi, il premier di Tunisi ha nominato responsabile ad interim del dicastero il ministro degli Affari sociali, Mohamed Trabelsi. La notizia giunge in un momento in cui il Paese nordafricano affronta un grave aumento dei contagi e decessi da Covid-19. Secondo l’ultimo bollettino diffuso ieri sera, nelle 24 ore precedenti la Tunisia ha registrato 2.520 nuovi casi e 117 morti, per un bilancio complessivo di 538.753 casi e 17.644 decessi dall’inizio della pandemia. (Tut)