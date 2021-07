Venezuela: Foro penal, 276 persone in carcere per "motivi politici" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della compressione dei diritti civili e politici è cruciale nel processo, in fase preliminare, in corso presso la Corte penale internazionale (Cpi). Poco meno di un mese fa il presidente Nicolas Maduro aveva assegnato alla moglie, Cilia Flores, e al presidente dell'Assemblea nazionale (An), Jorge Rodriguez, il compito di redigere una riforma della giustizia di cui ancora non si hanno notizie. Nelle ultime settimane, però, le forze di sicurezza hanno portato a termine numerosi arresti, anche tra oppositori e rappresentanti di organizzazioni non governative, accusati di aver preso parte alle azioni "sovversive" lanciate dalle bande criminali nei quarteri popolari della capitale Caracas. (Vec)