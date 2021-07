Omofobia: Verducci (Pd), ddl Zan tutela le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno lo dica a chi è bullizzato e discriminato, chi vive la paura dell'aggressione e del pestaggio perché si mostra per come è che c'è altro a cui pensare. Diritti sociali e civili devono stare insieme. Poter studiare., lavorare e amare sono la stessa cosa. Si risponde a un bisogno sociale, non solo personale. Solo così si realizzano i progetti di vita. Questa legge identifica chiaramente nuove lesioni dei diritti di uguaglianza, le punisce e tutela le persone. Questo è stato un anno terribile con un'escalation di violenze in tutta Italia, che altro stiamo aspettando? Questo testo va approvato al più presto, così come è stato votato dalla Camera". Lo ha detto intervenendo in Aula il senatore del Pd Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Cultura. (Com)