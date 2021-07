© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio metropolitano.Videoconferenza, (ore 10)REGIONEL'assessore alla Famiglia, Politiche sociali, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, incontra realtà del sociale sanitario e farmaceutico.Ospedale Niguarda, incontro con Cooperativa “Spazio Vita” Niguarda, Associazione Unità Spinale Aus, Aus Sportiva, Associazione Spina Bifida e Idrocefalo Niguarda Asbin, piazza dell'Ospedale Maggiore, 3 (ore 13:30); visita all'azienda farmaceutica Guna spa, via Palmanova, 71 (ore 15:30)VARIEPresentazione del Rapporto Indagine Internazionalizzazione 2021 “Gli effetti della pandemia negli scambi globali delle imprese lombarde”, realizzato da Confindustria Lombardia, Assolombarda e Sace, in collaborazione con Ispi – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e ICE Agenzia. In allegato si trasmette il programma dettagliato dell’evento.Auditorium di Assolombarda, via Pantano 9, (ore 10)Presentazione della ricerca “Il fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura. Uno studio”. Lo studio, frutto di un accordo di collaborazione siglato nel 2018 dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura con l’Università Bocconi, valuta il funzionamento del Fondo di solidarietà.Diretta streaming dalla Prefettura di Milano (ore 11)"I quartieri al centro", il secondo momento di mobilitazione della lista civica “Beppe Sala sindaco” Intervengono alcuni candidati nei Municipi, i capilista Emmanuel Conte e Martina Riva e il sindaco Giuseppe Sala.Teatro Burri, Viale Enrico Ibsen (18:30) (Rem)