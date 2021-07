Regno Unito: "The Guardian", governo annulla controlli test anti-Covid alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha dato mandato agli ufficiali di frontiera di non controllare più obbligatoriamente i test anti-Covid all'arrivo in Inghilterra da Paesi nella lista verde o in quella gialla, secondo quanto riporta il quotidiano "The Guardian". Il cambiamento, che sarebbe entrato in vigore nella giornata di ieri, implicherebbe il fatto che la polizia di frontiera non controllerà più i test effettuati prima della partenza, né verificherà che i passeggeri in arrivo abbiano prenotato un test anti-Covid all'arrivo, o l'indirizzo in cui dovrebbero porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni se risultati positivi o in arrivo da Paesi nella lista gialla. Diversi agenti, contattati dal quotidiano in condizioni di anonimato, hanno espresso serie perplessità sulla direttiva, affermando che questo sarebbe stato motivato con la necessità di velocizzare le code al controllo documenti data la ripartenza dei viaggi internazionali dopo la pandemia. Il governo si è rifiutato di commentare "documenti trapelati" e ha ribadito che le compagnie dovranno continuare a verificare "tutti i documenti necessari", incluso il risultato negativo di un test anti Covid alla partenza e il possesso da parte degli utenti di una prenotazione per un test all'arrivo. (Rel)