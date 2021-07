© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia vuole una riforma della giustizia coraggiosa e moderna. Il testo del ministro Cartabia è un buon punto di partenza. Miglioriamolo in Parlamento ma andiamo spediti verso la sua approvazione. Diciamo 'no' ai giustizialisti e ai frenatori". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni del Tg2. (Com)